Sanificazione per tutte le vie di Olbia con l'ausilio dei vigili del fuoco e protezione civile

Potrebbe partire da stasera e comunque nei prossimi giorni una sanificazione di tutte le strade di Olbia. A comunicarlo stamane il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi nel corso di una conferenza stampa in streaming con i giornalisti. “E’ stata assunta stamani questa decisione -ha commentato Nizzi- e mi sono interfacciato con il comando provinciale dei vigili del fuoco che con i propri uomini ci darà una mano per sanificare il più possibile tutte le strade del territorio olbiese insieme agli operatori della protezione civile. E' necessario farlo in modo continuo per garantire la copertura massima. Stiamo provvedendo ad acquistare l’ipocloridio di sodio che verrà utilizzato senza alcun rischio per la popolazione. La miscela che noi useremo sarà un prodotto sicuro e compatibile con la quotidianità della vita e del benessere degli animali”. Il primo cittadino ha poi invitato i cittadini a fare la propria parte nella sanificazione degli ambienti di casa evitando di buttare i secchi di varechina e magari usarli per pulire maniglie e spazi comuni utilizzando anche nebulizzatori “spruzzini” di cui tutte le case son dotate. Seguiranno anche le sanificazioni di tutti gli edicifi pubblici.