Salgono a 11 i decessi in Sardegna per Covid-19 e sono circa 370 i casi di positività

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 94, di cui 18 in terapia intensiva, mentre 249 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende due pazienti guariti, più altri tre guariti clinicamente. Salgono a undici i decessi.