OLBIA. Ad oggi seppur non disponibili i dati sugli ospedalieri, arrivano i primi esami realtivi agli extra ospedalieri a Olbia. In tutto il servizio di igiene della Assl ha effettuato 240 tamponi dei "non ospedalieri", di questi 123 sono negativi, 27 i positivi e per i rimanenti 84 manca ancora l'esito. A darne omunicazione il sindaco di Olbia che è anche autorità sanitaria locale.























