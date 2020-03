Dati aggiornati sui tamponi effettuati a Olbia, arrivati altri 53 esiti dei test

OLBIA. Arrivano alla spicciolata i dati sui test effettuati dal laboratorio di Sassari per il territorio Olbiese. I 53 tamponi arrivati questa sera hanno dato esito negativo. Si tratta di personale sanitario dei reparti di Ostetricia, del Pronto Soccorso e Dialisi. L'ultimo aggiornamento è stato riportato questa sera dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi.







In mattinata il primo cittadino aveva fornito i primi dati a disposizione, ovvero 234 test totali per il territorio di Olbia. Con l'ultimo aggiornamento risultano 27 i positivi, 176 i negativi e 31 ancora in attesa di risposta.











© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione