Primo caso di contagio registrato ad Arzachena, a darne comunicazione il sindaco

OLBIA. Il primo cittadino di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha affidato ad un videomessaggio pubblicato su facebook la comunicazione del primo contagio da Coronavirus. Si tratta di un cittadino di Arzachena è stato già preso in carico dal servizio sanitario che ha attivato tutti i protocolli di sicurezza.











"Ritengo opportuno personalmente darvi questa comunicazione. Purtroppo anche ad Arzachena si è registrato il primo caso di coronavirus. Si tratta di un nostro concittadino che è stato già preso in carico dal servizio sanitario regionale che ha attivato il protocollo d’urgenza così come previsto in questi casi. Sappiamo che prima o poi sarebbe potuto succedere. Non ci allarmiamo e rispettiamo tutte le misure di sicurezza e salvaguardia che sono state adottate nell’interesse di tutti. Sarà nostra cura informarvi sulle condizioni di salute del nostro concittadino. Continuate a rimanere a casa e a osservare tutte le indicazioni".

