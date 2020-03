Salgono a 19 i decessi per Covid-19 in Sardegna, 494 i casi di positività

Sul territorio, dei 494 casi positivi complessivamente accertati, 83 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+9 rispetto all'ultimo aggiornamento), 21 (+4) nel Sud Sardegna, 7 a Oristano, 52 (+26) a Nuoro, 331 (+13) a Sassari.

I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 112, di cui 20 in terapia intensiva, mentre 350 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 7 pazienti guariti, più altri 6 guariti clinicamente. Salgono a diciannove i decessi.