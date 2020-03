Coronavirus, Nizzi: "Grazie agli olbiesi per il comportamento e li esortiamo a continuare così"

OLBIA. Nel corso della conferenza stampa quotidiana in streaming il sindaco di Olbia ha voluto ringraziare la stragrande maggioranza degli olbiesi che sta rispettando le prescrizioni. "Se gli altri esiti dei tamponi per il nostro territorio -ha commentato Nizzi- risulteranno ancora negativi vorrà dire che stiamo facendo bene, ma il picco potrebbe essere la prossima settimana. E per questo motivo dobbiamo continuare ad osservare tutte le prescrizioni e rimanere a casa. Ringraziamo la maggior parte degli olbiesi per l'atteggiamento. Nel frattempo proseguono i controlli e abbiamo registrato anche qualche comportamento scorretto opportunamente sanzionato". Il sindaco ha poi parlato del Mater Olbia: "Questa mattina, con una lettera ho voluto ringraziare pubblicamente il presidente Solinas che si è assunto l'onere di deliberare l'attivazione del Mater Olbia come struttura Covid-19 che potrà garantire strutture e macchinari all'avanguardia, ma soprattutto alleggerire il Giovanni Paolo II che potrà così ritornare a gestire nel migliore dei modi tutte le altre emergenze. Ora chiediamo che la struttura sia resa operativa nel più breve tempo possibile".













