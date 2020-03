Ecco come devono comportarsi gli utenti che son risultati positivi al Covid-19 per conferire rifiuti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Per evitare il diffondersi del virus, in ottemperanza a quanto indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, si sono adottate modalità specifiche per effettuare il servizio raccolta rifiuti alle persone risultate positive al test o in quarantena. Ecco la procedura:- l’utente deve inviare una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo settore.tecnico@pec.comuneolbia.it oppure, se sprovvisto di posta elettronica certificata, una semplice e-mail all’indirizzo gestionerifiuti@comune.olbia.ot.it. Nella comunicazione deve richiedere l’attivazione del servizio e specificare il suo stato di quarantena, indicando inizio e fine della stessa, nonché i suoi dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo completo (via, numero civico e piano, se abita in condominio), numero di telefono, indirizzo e-mail;- l’utente deve confezionare i rifiuti da conferire come indicato alla voce “Soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria” del Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, allegato alla presente;- all’utente verrà inviata apposita comunicazione, pec o e-mail a seconda della modalità con cui è stata inviata richiesta, nella quale saranno specificate le modalità di effettuazione del ritiro.Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il numero di telefono 0789 52038.