I consulenti del lavoro del Nord Sardegna lanciano allarme sulle procedure della cassa integrazione

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

“Impossibile con questo sistema di vecchie procedure la previsione di pagamento dei sussidi relativi al mese di marzo entro il 15 Aprile 2020”. Questo è l’allarme lanciato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari che rappresenta anche i consulenti del territorio di Olbia e della Gallura. “Noi stiamo esprimendo tutta la nostra preoccupazione -ha commentato il consigliere dell’ordine Nino Onali- sulla gestione degli adempimenti per l’accesso alla cassa integrazione prevista dal decreto legge. Noi ci siamo e faremo la nostra parte. Stiamo lavorando senza sosta anche tutti i sabati e le domeniche, ma chiediamo procedure più snelle per poter esser messi nelle condizioni di operare nel modo giusto perché sentiamo addosso la responsabilità di assistere al meglio i nostri clienti. Esistono quattro procedure diverse per gli adempimenti delle aziende più grandi e anche i dipendenti dell’Inps che processano le pratiche sono chiamati ad uno sforzo straordinario. Ma l’elemento critico riguarda le attività con meno di sei dipendenti: bar, ristoranti ecc. In questo caso -ha concluso Oggiano- non esiste ad oggi il portale telematico regionale per le domande, in quanto l’accordo per quanto ufficializzato non è ancora stato perfezionato. Anche in questo caso l’invito è a far presto”. Di seguito riportiamo la nota stampa, nella sua versione integrale del presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di Sassari, il dott. Giuseppe Oggiano: