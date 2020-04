Ecco i dati dei contagiati da Covid in Gallura, a darne notizia il subcommissario Carzedda

OLBIA. Sono 31 i casi di positività in Gallura. Tre di questi sono guariti, altri 21 riultano essere in isolamento comiciliare in attesa dei risultsti del secondo tampone effettuato nella giornata di ieri 2 aprile. Mentre 7 sono ricoverati e di questi tre sono in terapia intensiva e quattro nei reparti di malattia infettiva. Altro numero che fotografa la situazione gallurese sono le persone sottoposte a quarantena denominata "sorveglianza attiva in casa" e sono 279. A comunicare i numeri il subcommissario della zona omogenea di Olbia-Tempio, Pietro Carzedda. Fino ad oggi tutti i dati della Gallura venivano aggregati alla Provincia di Sassari.























