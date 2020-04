Aggiornamento dati Covid-19 sul territorio comunale di Olbia, Nizzi: "I casi di positività sono 33"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, nel corso della conferenza stampa quotidiana ha fornito gli ultimi dati aggiornati sui casi Covid nel territorio comunale di Olbia. “Abbiamo 33 casi accertati di Covid-19 tutti controllati e verificati -ha commentato il primo cittadino-. Sono tenuti tutti sotto controllo e mi preme ringraziare loro e tutti i nostri concittadini per i comportamenti corretti e rispettosi delle ordinanze e delle prescrizioni. Ci stiamo preparando per il picco e per questo chiediamo con forza e determinazione che i nostri concittadini facciano ancora un altro sacrificio continuando con questo atteggiamento e nel rispetto delle norme sino alla metà del mese mantenendo lo stile di vita dell’ultimo mese”.