A Olbia nessun caso di positività per Covid-19 da venerdì scorso, ecco i dati sul territorio

OLBIA. E' sicuramente un dato confortante l'ultimo aggiornamento sui dati diffusi dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. Zero casi di positività al Covid-19 nella città di Olbia da venerdì scorso. Addirittura dal secondo giro di test su tre ospedalieri medici e infermieri risultati negativi portano il totale di positivi scende da 33 a 30. Ma le notizie positive di oggi non possono e non devono far abbassare la guardia così come ricordato dal sindaco. "Se da una parte non registriamo nuovi casi ha dichiarato Nizzi- nella giornata di sabato e domenica devo chiedere ancora con maggior forza a tutti i nostri concittadini di rimanere a casa e non muoversi. Questa e la prossima saranno le settimane di maggior rischio. State a casa anche con queste belle giornate perché uscire potrebbe essere pericolosissimo. Assistiamo purtroppo ad una recrudescenza in tutte le case di riposo e residenze sanitarie".















© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione