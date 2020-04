Santa Teresa Gallura, "Stop alla Crisi": due giornate di seminari online per operatori turistici

Gli appuntamenti nascono dalla volontà di operatori turistici ed economici del territorio e dall’Amministrazione comunale, emersa durante le Cooperation Room del Piano di destinazione di Santa Teresa Gallura, di offrire tutti gli strumenti utili a fronteggiare al meglio questo periodo di lockdown in vista della futura ripartenza. Grazie agli strumenti di riflessione e agli studi dei due esperti, i seminari puntano a rafforzare il percorso di costruzione del 'Manifesto della Sardegna Resiliente’ che Santa Teresa Gallura ha attivato nei mesi scorsi con l’assessore del Turismo Stefania Taras e che vuole condividere con tutti i Comuni ed enti sardi.





I SEMINARI. L’appuntamento di domani con Giuseppe Giaccardi, che sarà aperto dall'assessore Taras, si concentrerà sull’analisi delle precedenti crisi, sul “cigno nero”, l’imprevisto che domina la nostra vita, sull'impatto psicologico e organizzativo, sullo shock umano e finanziario, sull'impasse decisionale e rielaborazione del danno e su cosa fanno gli altri attori del turismo e gli altri operatori. Il seminario permetterà di fare un focus sulle leve relazionali, sulle risorse a disposizione (empatia, competenze, creatività, intelligenza collettiva, intelligenza online, cambio di narrazione) fino ai possibili provvedimenti concreti ma "molto insoliti”. Il secondo seminario di venerdì, con Roberta Pinna, farà un’analisi dei dati, in questo periodo di emergenza Covid-19, grazie all'utilizzo dei social network in Italia e nel mondo. Durante l’appuntamento verrà fatto un approfondimento sulla comunicazione sui social ai tempi del Coronavirus, sul Community Management e l'importanza dei dati e delle relazioni e sul Food&Travel, come far vivere un'esperienza da dietro uno schermo senza vendere e far crescere la voglia verso il prodotto. Al termine degli interventi frontali, spazio al dibattito con le domande e le considerazioni di approfondimento dei partecipanti.

