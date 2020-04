La Assl di Olbia ringrazia per il grande cuore dei galluresi, molte le donazioni per gli ospedali

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

In occasione della pandemia Coronavirus, si è dimostrato il grande cuore dei cittadini della provincia della Gallura, ma anche dei tanti turisti che amano questo territorio, dando vita a molte iniziative spontanee di donazioni. Il Direttore della Assl Olbia, Paolo Tauro, ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alle diverse gare di solidarietà che si sono concretizzate con un contributo tangibile alla guerra contro il Coronavirus. .Dei piccoli e grandi gesti a testimonianza concreta della vicinanza a tutti gli operatori sanitari e che consentiranno al nostro personale che quotidianamente garantisce l'assistenza sanitaria sul territorio, di operare con maggiore sicurezza e con la consueta professionalità. Con la fine dell'emergenza legata al Coronavirus, in un'ottica di massima trasparenza, la Assl Olbia provvederà a rendicontare quanto ricevuto in donazioni