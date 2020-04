Un solo nuovo caso di Covid-19 a Olbia, in totale sono sedici i positivi sotto controllo

OLBIA. Un solo nuovo contagio da Covid-19 a Olbia ed è stato sottoposto ad isolamento domiciliare. E’ l’ultimo aggiornamento fornito dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, durante la quotidiana conferenza stampa. Ad oggi al netto dei negativizzati risultano essere sedici i casi attivi di Covid-19 sul territorio olbiese. “I dati ufficiali in mio possesso -ha dichiarato Nizzi- fotografano la situazione e i casi positivi sono assistiti dai servizi sociali del comune e dalle associazioni. Ci sono poi i controlli della polizia locale e il servizio della De Vizia per il ritiro dei rifiuti che vengono conferiti due volte a settimana, portati nel centro di raccolta dove vengono messi in un container per essere poi inceneriti nel centro di Macchiareddu”.







Il sindaco ha poi annunciato la proroga a tutte le ordinanze precedenti del comune che avranno valenza fino al 3 maggio prossimo: “ Abbiamo preso atto del nuovo Dpcm del presidente del Consiglio, la nuova ordinanza del presidente della Regione Sardegna e del ministero della salute. Questo si condensa -ha commentato Nizzi- con le due nuove ordinanza di oggi che prorogano quanto già deciso nelle precedenti”.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione