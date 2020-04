Olbiesi rispettosi dei dispositivi anti-Covid, solo tre i sanzionati tra Pasqua e Pasquetta

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Gli olbiesi in controtendenza rispetto al dato nazionale che ha visto un aumento esponenziale dei sanzionati per aver contravvenuto alle misure di prevenzione del Covid-19 nei giorni di Pasqua e Pasquetta. A Olbia nessun sanzionato nel giorno di Pasqua su 33 controlli effettuati sulle persone e venticinque sugli esercizi commerciali. A Pasquetta su ventiquattro persone controllate solo tre quelle sanzionate e nessuna sanzione da registrare per i dieci esercizi commerciali controllati.