Ottocento euro per le famiglie olbiesi: in pubblicazione l'avviso sul sito del comune

Tutte le domande che dovessero pervenire agli uffici prima della pubblicazione dell’avviso non potranno essere ritenute valide e dovranno essere ripresentate secondo le modalità che verranno indicate. È dunque importante attenersi a quanto disposto ed inoltrare le istanze solo nei termini specificati.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, possono essere presentate entro e non oltre le ore 13 di lunedì 20 aprile. Il settore Servizi alla Persona del Comune provvederà ad evadere le istanze presentate fino alla data indicata e fino ad esaurimento delle risorse.Gli aiuti proseguiranno attraverso il provvedimento “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2”. Non appena la Regione Sardegna avrà inviato i chiarimenti necessari alla materiale erogazione dei contributi, l’avviso verrà pubblicato sul sito www.comune.olbia.ot.it corredato del modulo e delle indicazioni sulle modalità di presentazione delle istanze.