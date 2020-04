Nuovo bando pluriennale per i servizi ai passeggeri nel porto di Olbia Isola Bianca

Così come già disposto per la prima gara bandita d’urgenza nel mese di dicembre, anche la nuova procedura prevede la suddivisione dell’intero pacchetto in tre lotti: il primo, riferito al servizio di accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei veicoli che transitano, sia in arrivo che in partenza, dal porto; il secondo, al trasporto su navetta dalla stazione marittima alla nave e viceversa; il terzo, all’attività di info point, deposito bagagli, assistenza ai passeggeri all’interno della Stazione Marittima.





Considerato, infine, l’importo della gara, superiore alla soglia comunitaria, ed in ottemperanza alla vigente normativa sugli appalti pubblici, il nuovo bando sarà rivolto a tutti gli operatori economici comunitari, e si svolgerà sulla piattaforma telematica dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (https://albi.adspmaredisardegna.it), con scadenza della presentazione delle offerte alle 12:00 del 3 giugno prossimo.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Una procedura telematica aperta, quella caricata sulla piattaforma virtuale nella home page dell’Ente, che consentirà di assicurare la piena operatività dello scalo dell’Isola Bianca anche al termine dell’affidamento temporaneo dei servizi aggiudicati rispettivamente a Sinergest, Turmo Travel e Sviluppo Performance Strategie. Scelta, questa, dettata anche dall’esigenza di sopperire all’inevitabile allungamento dei termini, imposto dal recente Decreto Legge del 17 marzo scorso, per tutti i procedimenti pendenti al 23 febbraio, tra i quali anche quelli di valutazione dei Project Financing.Il valore complessivo stimato dell’appalto, della durata di due anni più uno, sarà pari a poco più di 6 milioni e 445 mila euro (da assoggettare a ribasso di gara), pari dunque a circa 2 milioni di euro all’anno. Così come per la gara precedente, è prevista l’applicazione della clausola sociale, ed inciderà, nella valutazione complessiva, la qualità del piano di assorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’operatore uscente, la cura al passeggero con mobilità ridotta e l’introduzione di un monitoraggio della qualità del servizio che dovrà essere resa all’AdSP.Attesa la lunga durata dell’appalto, è stata inserita la possibilità per l’AdSP, in caso di sopraggiunte necessità di pubblico interesse, di recedere dal contratto con un congruo preavviso.“Come già anticipato pubblicamente – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – con il nuovo bando di gara europeo metteremo in sicurezza l’operatività dello scalo per i prossimi anni, introducendo pian piano innovazioni e miglioramenti nella qualità dei servizi offerti. Nel contempo, teniamo la porta aperta alle proposte di finanza di progetto e, nonostante la situazione difficile, continuiamo a lavorare in previsione della definitiva ripartenza dei traffici, con quei volumi, si spera, che hanno portato i porti di sistema in cima alla classifica nazionale”.