Aggiornamento casi di Covid-19 in Gallura, sono attualmente 9 i positivi: tre i decessi

OLBIA. Sono 9 le persone attualmente contaggiate da Covid-19 in Gallura. A comunicarlo il subcommissario della zona omogenea di Olbia-Tempio, Pietro Carzedda, che sulla base dei documenti forniti dalla Assl di Olbia ha diffuso anche altri importanti riferimenti sull'andamento del contagio sul territorio.







Un buon dato positivo riguarda le ventotto persone che sono guarite dal Covid-19. Altre trentadue non positive, invece, risultano essere in isolamento domiciliare per aver avuto contatti con soggetti positivi. Le persone decedute risultano essere 3. Dall'inizio della pandemia ad oggi si registrano in totale 40 casi positivi al Covid-19.

