A Olbia sono sette i positivi al Covid-19, cinque dei quali ricoverati in ospedale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L'ultimo aggiornamento sulla città di Olbia registra sette positivi al Covid-19. Cinque di questi sono ricoverate in ospedale. I dati sono stati diffusi dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, nella conferenza stampa quotidiana. "Gli ammalati di Covid-19 ad oggi in città e in isolamento domicliare sono due -ha dichiarato Nizzi-. Poi ci sono i cinque ricoverati in ospedale le cui condizioni non destano preoccupazione -ha poi prsoguito il sindaco-. Noi non abbassiamo la guardia e continuiamo con i controlli, non registriamo sanzioni e questo vuol dire che la gente si sta comportando bene".