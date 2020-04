© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sono numeri ancora alti. Il trend però è in rapido calo. Si tratta dei dati forniti dal Viminale in merito ai controlli delle forze dell'ordine sul rispetto delle norme anti Covid-19 nella giornata di ieri. 5868 persone sanzionate, 43 denunce per false attestazioni e tredici le persone denunciate in quanto positivi al virus che hanno violato l'obbligo di dimora.