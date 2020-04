Mandato di cattura a Olbia per 54enne, la polizia lo ha scovato nel centro cittadino

Il personale della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Olbia lo ha localizzato in una abitazione situata nel centro storico di Olbia, al termine di ricerche che hanno interessato anche altri centri di questa provincia.

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un mandato di cattura emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a carico P.S., 54 anni, di un ordine di carcerazione, condannato in via definitiva all’espiazione di diversi anni di carcere.L’uomo originario della Capitale ma dimorante in Sardegna da parecchi anni, aveva avviato diverse attività commerciali. A suo carico era pendente una condanna diventata recentemente definitiva, comminatagli per reati consumati oltre 10 anni fa, quando ancora era residente a Roma.