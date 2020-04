Il Premio Alfonso De Roberto varca i confini di Olbia e si estende a tutti gli studenti galluresi

"Una scelta che nasce in risposta ad alcune richieste di chiarimenti arrivate all’indirizzo del premio -hanno fatto sapere dall'organizzazione- e dalla considerazione che la modalità a distanza e la forzata assenza degli incontri all’interno delle scuole, quest’anno impongono modalità più “snelle” che possono quindi permettere un’estensione dell’invito senza aggravi di tipo organizzativo. Confidiamo comunque in una bella cerimonia di premiazione in presenza all’inizio del prossimo anno".





© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il Premio De Roberto, quest’anno, in via sperimentale, e col tema del “Diario della quarantena” esce dai confini cittadini e si estende a tutta la Gallura. L’invito è stato inviato questa mattina a tutte le scuole superiori della ex provincia di Olbia-Tempio.