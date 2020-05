Settanta donne sarde del settore balneare scrivono ai sindaci: "Senza proroga non abbiamo futuro"

Sinceri saluti

. Mai come oggi è importante celebrare questo primo maggio. Milioni di lavoratori sono chiusi in casa a causa del Coronavirus e di un lockdown senza precedenti che piano piano verrà allentato in vista di una ripresa graduale. Per conferire la giusta importanza alla Festa dei Lavoratori ci affidiamo ad una lettera firmata da settanta donne sarde, imprenditrici del settore balneare che chiedono risposte sul futuro delle proprie attività e sul rinnovo delle concessioni. La questione che mette a rischio centinaia di posti di lavoro è stata più volte dibattuta, ma mai risolta veramente dalla politica regionale e nazionale. E mentre alcuni comuni come Olbia tirano dritto verso la messa a bando di tutte le concessioni del territorio, altri sindaci hanno dato l’ok alla proroga. Altri ancora tentennano in attesa che il Governo faccia chiarezza con nuovi provvedimenti che possano dare loro la certezza di una decisione piena e conforme alla legge. Sulla strada lastricata e intricata di normative europee e nazionali rimangono alla porta centinaia di famiglie sarde che chiedono una decisione in vista della stagione 2020. In mattinata lo stesso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento per le celebrazioni del primo maggio ha invitato il Governo e le istituzioni a utilizzare questa crisi come occasione per risolvere nodi storici per il mondo del lavoro. Questo è il momento di decidere. Lo chiede il Presidente, lo chiedono i cittadini, lo chiede Annalisa Ricauda Aimonino del chiosco bar Lacala Calà di Porto Pollo insieme ad altre 69 donne sarde che lavorano nel settore balneare a tutti i sindaci sardi. Ecco il loro accorato appello: