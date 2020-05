La Provincia consegna i lavori per la ralizzazione di una rotatoria a Vignola

OLBIA. Si rende noto che la Provincia di Sassari Zona Omogenea di Olbia Tempio nei giorni scorsi haconsegnato all’impresa PS Costruzioni di Pozzomaggiore i lavori di realizzazione della rotatoria a 4bracci in corrispondenza dell’intersezione tra SP 90 e SP 5 sono stati consegnati i lavori direalizzazione. L’importo dei lavori è di euro 300.000,00 e il termine di ultimazione è di gg 90 dallaconsegna.

Per Pietro Carzedda sub commissario della Provincia di Sassari zona omogenea di Olbia Tempio “ è unopera importante per il nostro territorio e mette in sicurezza un delicato e pericoloso snodo stradale.Abbiamo lavorato a questo intervento fin da subito dopo il nostro insediamento. Ringrazio la strutturatecnica della Zona Omogenea di Olbia Tempio l’Ing. Pasquale Russo e il Geom. Polo per avere portatoavanti – anche in questo difficile momento - il procedimento amministrativo e di progettazione.”Antonio Tirotto Sindaco di Aglientu a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunitàesprime “grande soddisfazione ed entusiasmo per l’avvio dei lavori di una così tanto attesa opera.Erano decenni che aspettavamo quest'opera, l'incrocio di Vignola Mare è uno snodo fra i piùimportanti della Sardegna, in quanto connette le due SP 90 e la SP 5 che significa la Porto Torres -Santa Teresa di Gallura e la Vignola - Aglientu - Tempio, viabilità che nei periodi estivi tocca puntegiornaliere di migliaia di auto e purtroppo lo confermano le decine di incidenti anche gravi chepuntualmente si presentano ogni anno. In questo angolo tanto amato da turisti e cittadini non sidovranno più piangere vittime stradali.”