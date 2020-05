Fino al 21 maggio possibile presentare le domande per gli 800 euro in favore delle famiglie sarde

Ricordiamo che solo coloro che sono impossibilitati a presentare l’istanza nella modalità sopra descritta, possono consegnarla in forma cartacea (ved. modulo allegato) presso il Settore Servizi Sociali. Altra novità riguarda gli aventi diritto: possono presentare la domanda anche coloro che non possiedano alcuna forma di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020, quindi anche i disoccupati e gli inoccupati i quali, in assenza dell'emergenza Covid-19, avrebbero potuto reperire un impiego.



Le domande possono essere presentate fino alle ore 13 del 21 maggio 2020, sempre accedendo all’indirizzo, collegandosi da qualsiasi browser (escluso internet explorer) e scegliendo il Comune di residenza.Chi ha già presentato la domanda non deve rifarla, poiché l’istruttoria verrà svolta alla luce della nuova normativa.