Quattro corsie Olbia-Santa Teresa, Carzedda: "Nostro impegno massimo per sollecitare Anas e Regione"

OLBIA. Anche il sub commissario della provincia di Sassari per la Zona Omogenea Olbia-Tempio. Pietro Carzedda, interviene sulla questione della quattro corsie Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa. Ecco la nota stampa.









"Sulla strada a quattro corsie Olbia – Arzachena – Palau – Santa Teresa c’è il nostro massimo impegno affinchè la Regione e l’Anas quanto prima completino la progettazione e diano corso all’opera il cui tracciato è già stato confermato dalle amministrazioni comunali interessate.

Per la Gallura è un’opera viaria di primaria importanza attesa da tanti anni e rappresenta un’opportunità di crescita e collegamento tra i nostri comuni costieri. Bene ha fatto il Comune di Arzachena e in particolare il Sindaco Roberto Ragnedda a sollecitare e richiamare l’attenzione su tale opera anche in un momento così difficile.Sul punto l’assessore Regionale ai Lavori Pubblici Roberto Frongia ha garantito il suo assoluto interessamento".