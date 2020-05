© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Variazione dei numeri di telefono alla Guardia medica di San Teodoro e dell’Ufficio Veterinario di Oschiri. La Assl di Olbia comunica che è stato modificato il numero telefonico della Guardia Medica di San Teodoro (in Via Sardegna) ora raggiungibile allo 0789 552895. L’ufficio Veterinario nel comune di Oschiri (in Via Tasso) è raggiungibile allo 079 678405.