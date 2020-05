Proseguono i controlli della forestale in Sardegna, ieri 14 in Gallura e nessuna sanzione

Dopo due mesi, i controlli del Corpo forestale sono stati complessivamente 44.097 (10.201 nell’area di Cagliari, 2.346 Iglesias, 3.305 Oristano, 11.243 Sassari, 5.711 Tempio, 7.551 Nuoro, 3.740 Lanusei). Sono state sanzionate 825 persone (385 a Cagliari, 156 a Sassari, 77 a Tempio, 73 ad Iglesias, 63 a Nuoro, 57 ad Oristano, 14 a Lanusei).

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Dal 14 marzo sono in corso quotidianamente i controlli del Corpo forestale della Regione Sardegna per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 119 controlli: 27 nell’area di Cagliari, 35 Sassari, 14 Tempio, 21 Nuoro, 21 Lanusei, 1 Oristano. Non è stata sanzionata alcuna persona.