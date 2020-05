Sequestrate 65mila mascherine non conformi ai requisiti di sicurezza nel nord Sardegna

Per tali condotte, i rivenditori dei prodotti sequestrati sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria, alla locale Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e sanzionati per le diverse violazioni amministrative mentre i dispositivi sequestrati, all’esito dell’iter amministrativo e di opportuni specifici accertamenti sulla conformità, potranno, previo nulla osta delle Autorità competenti, essere distribuiti nell’ambito del quadro esigenziale correlato all’emergenza epidemiologica. Le operazioni di servizio condotte testimoniano l’impegno della Guardia di Finanza a tutela della salute dei cittadini e dell’economia nazionale nel particolare momento che sta vivendo il Paese, schierandosi in prima linea nel concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e del contrasto alle frodi ed alle pratiche commerciali illecite.

hanno eseguito diversi controlli nei confronti di alcuni esercizi commerciali presenti in provincia di Sassari finalizzati a garantire l’osservanza della normativa in materia di prezzi e di sicurezza prodotti connessi alla grave emergenza epidemiologica in corso.L’attività ispettiva, condotta dai Baschi Verdi della Compagnia di Sassari, è stata sviluppata attraverso la valorizzazione delle risultanze investigative emerse nell’ambito di un’attenta analisi di rischio e di contesto nonché di un completo monitoraggio dei dati acquisiti che ha permesso di appurare, attraverso controlli sul posto, che alcuni esercizi commerciali disponevano, ancora imballati e da stoccare, di dispositivi di protezione pronti per essere posti in vendita. Gli accertamenti hanno preso spunto da alcune segnalazioni che informavano di una vendita massiccia, presso alcuni centri commerciali della città, di mascherine di protezione prive di qualsiasi segno di riconoscimento o provenienza. In tre distinti interventi, le Fiamme Gialle turritane hanno sequestrato complessivamente – prima che venissero vendute al pubblico – oltre 65mila mascherine chirurgiche prive di ogni segno di provenienza, sprovviste di indicazioni nella lingua italiana nonché dei previsti requisiti di sicurezza che ne potessero garantire la sicurezza ultima del consumatore.