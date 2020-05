Si incontrano in piazza senza rispettare distanze e uso mascherina, sanzionati dieci giovani a Olbia

OLBIA. La scorsa notte ad Olbia intorno alle 3 del mattino, in Piazza Nassiriya, una decina di ragazzi si trovavano riuniti a bere e vociare. Alcuni residenti hanno richiesto l’intervento dei carabinieri con una chiamata giunta al numero di emergenza del 112. Sono state inviate due pattuglie della Sezione Radiomobile del NORM che hanno fermato e controllato i ragazzi e irrogato loro la sanzione prevista per la violazione alle misure di contenimento da Covid dal DPCM in vigore.







I giovani, tutti in evidente stato di ebbrezza, non indossavano le mascherine e non mantenevano la distanza sociale tra loro, intrattenendosi in piazza con schiamazzi e rumori che evidentemente avevano attirato l’attenzione di alcuni residenti. Uno di loro è stato anche sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza, avendo urinato per terra alla presenza dei militari. La situazione di ordine è stata comunque ristabilita, verificando che i ragazzi, invitati a ritirarsi presso le rispettive abitazioni, si disperdessero lasciando la piazza separatamente e ordinatamente.

