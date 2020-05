L'assessore regionale all'ambiente Lampis a Olbia per incontri su protezione civile e antincendio

OLBIA. Nella giornata di oggi (martedì 19 maggio) l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, sarà ad Olbia per alcuni incontri: alle 10 nell’ufficio territoriale della Protezione Civile (via Loiri) per un consuntivo sull’attività svolta durante l’emergenza Covid-19; alle 11 nella sede di Forestas (via Zambia 7, porto industriale di Cala Saccaia); alle 15 all’aeroporto per una visita nella Base Canadair della campagna antincendio.

