Riprende il servizio pasti a domicilio nel comune di Arzachena con nuove misure di sicurezza

“Una ripresa graduale dei servizi che verrà ampliata man mano che le condizioni lo consentiranno. Fino a quando non torneremo a una situazione di normalità, è necessario prevedere particolari precauzioni, soprattutto in relazione a fasce deboli della popolazione - spiega Gabriella Demuro, assessore ai Servizi sociali -. Il servizio dei pasti a domicilio, in particolare, riprende con la sola preparazione e consegna degli alimenti in contenitori di acciaio, ma eviteremo l’ingresso dell’operatore nelle abitazioni e l’assistenza a stretto contatto, per quanto possibile. Sono previsti due turni, il primo per la consegna dei pasti caldi con due operatori e il secondo per il ritiro dei contenitori con un solo operatore”. Le misure anti contagio adottate impongono aggravi in termini di tempo e logistica per la gestione del servizio che coinvolge 22 assistiti in città.Particolare attenzione sarà riservata alla fase di ritiro dei pasti dalla cucina, alla fase di trasporto e a quella di consegna. Gli operatori devono essere sempre dotati dei dispositivi di protezione individuale, come guanti e mascherine, e di gel igienizzante da tenere sempre a portata di mano e negli automezzi.