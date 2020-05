Avviato iter accreditamento per il laboratorio analisi a Olbia per la ricerca del Covid-19

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

sui tamponi nasofaringei dei soggetti potenzialmente portatori.In seguito alla conclusione dell’iter procedurale di accreditamento, l'attività potrà prendere avvio grazie ai macchinari acquistati per tramite delle donazioni pervenute dalla raccolta fondi avviata dall’Associazione Janasdia, in collaborazione di Allme Connection.Il Laboratorio analisi della Assl Olbia, inserito nel progetto per la realizzazione di una rete regionale dei Laboratori per gli esami COVID-19, sta inoltre programmando la ripresa dell’attività anche per gli utenti esterni.