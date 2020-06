Olbia, irrompe in casa e aggredisce una donna ferendola con un coltello: arrestato un uomo

Soltanto l’immediato intervento della pattuglia della Sezione Radiomobile infatti consentiva di bloccare l’ulteriore azione criminosa: i militari, sopraggiunti in pochissimi minuti dalla chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, traevano in arresto l’aggressore, a cui veniva sequestrato il coltello (lungo complessivamente 15 centimetri), traducendolo in caserma e trattenendolo in camera di sicurezza, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, in attesa dell’udienza di convalida. Nella tarda mattinata il giudice, nel convalidare il provvedimento, ha disposto per l’uomo il divieto di avvicinamento alle persone offese.

L’uomo, un ambulante residente ad Olbia con precedenti di polizia, armato di coltello a molla, dopo essersi introdotto all’interno di una abitazione alla ricerca del proprietario nei confronti del quale portava rancore per ragioni ignote, veniva respinto da una donna, una badante nuorese quarantenne che domicilia in quella stessa casa. Le resistenze della donna non arrestavano i propositi dell'uomo, che anzi la aggrediva con violenza, scagliandosi contro di lei prima fisicamente, con spintoni e colpi al corpo, e poi tentando di pugnalarla con un coltello a scatto. La donna istintivamente si proteggeva protendendo in avanti la mano per pararsi dal fendente, subendo un taglio per fortuna di lieve entità, giudicato poi guaribile in pochi giorni dai medici del pronto soccorso, presso cui – a scongiurato pericolo – veniva trasportata.