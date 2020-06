Il '900 sardo raccontato da "Collezione in Mostra" a Sassari grazie ad Artecircuito ***VIDEO***

OLBIA. Un affascinante viaggio all'interno di un dedalo di opere del '900 sardo alla scoperta di pezzi unici e rappresentativi della migliore arte sarda. E' la proposta che Arteciruito consegna al territorio con l'esposizione "Collezione in mostra" allestita negli spazi di via Enrico Costa, 5 a Sassari. Sarà possibile imbattersi nella meravigliosa "Geografia" di Maria Lai, per poi proseguire il fitto percorso tra pittura, scultura e ceramiche. Le visite, al fine di garantire la sicurezza e il rispetto del distanziamento, avverranno solo su prenotazione contattando il numero di telefono 3396978897.







L'evento fa seguito alla fortunata mostra dei lavori contemporanei del talentuoso Francesco Meloni. “Collezioni in mostra” è una rassegna a cadenza periodica con cui Artecircuito offre uno sguardo su opere inedite di grandi artisti che normalmente non sono fruibili dal pubblico. Questo appuntamento si alternerà alle consuete mostre dedicate agli artisti sardi del ‘900 e ai contemporanei.

In questo modo Artecircuito si pone ancora una volta l’obiettivo di suscitare interesse intorno all’affascinante mondo dell’arte, coinvolgendo artisti, collezionisti, professionisti del settore e semplici appassionati.

