Il Rotary Sardegna e Lazio dona 250 visiere protettive anti Covid-19 alla Assl di Olbia

Prosegue la generosità e riconoscimento nei confronti degli operatori sanitari della Gallura: in questi giorni il Rotary Distretto 2080, che riunisce le regioni Lazio e Sardegna, ha donato alla Assl Olbia 250 visiere protettive anti COVID-19. La Direzione della Assl, guidata dal direttore Paolo Tauro, a nome di tutto il personale ringrazia il Rotary Club nazionale e locale, per i preziosi doni ricevuti, e la popolazione tutta per le attestazioni di solidarietà ed il senso di vicinanza trasmesso attraverso queste donazioni. All'inizio di maggio Governatore del Rotary Distretto 2080, Giulio Bicciolo, unitamente al Presidente Rotary Olbia, Peppino Mela, hanno consegnato alla Assl gallurese un lotto di 1.200 mascherine chirurgiche e 160 mascherine FFP2, a cui ora si sommano le 250 visiere protettive.