Fiamme in un canneto di via Bottego a Olbia, in azione i vigili del fuoco

Nel pomeriggio si è sviluppato un incendio all'interno di un canneto nel comune di Olbia. La sala operativa dei vigili del fuoco, intorno alle 16.30, ha ricevuto una richiesta d’intervento per incendio di un canneto in via Bottego ad Olbia, il rapido intervento di due squadre del distaccamento cittadino ha scongiurato che l’incendio potesse interessare e coinvolgere le case vicine. L’intervento è durato per circa due ore sino alla completa bonifica del posto.