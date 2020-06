© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. Una coltre di fumo nero ha avvolto la prua del traghetto Grimaldi che stava per attraccare nel porto di Olbia. Fumo ben visibile dalla terra ferma. In azione i rimorchiatori che con gli idranti stanno domando le fiamme. Notizia in corso di aggiornamento.