All'aeroporto di Olbia scambio delle bandiere per celebrare la ripartenza dei voli

L’iniziativa, nata da una collaborazione tra i principali aeroporti del network di Volotea, ha l’obiettivo di celebrare la ripartenza dei voli dopo il lungo periodo di inattività e fornisce l’opportunità di rimarcare simbolicamente il valore dell’accoglienza che da sempre caratterizza la Sardegna.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Dopo la ripartenza dei voli per Roma FCO e Milano MXP di Alitalia e easyJet, rispettivamente il 3 e il 15 giugno, al via oggi anche i collegamenti di Volotea con Bergamo, Verona e Torino. Seguiranno nelle giornate di Venerdì e Domenica il Venezia e il Genova di Volotea, che faranno da apripista alle oltre 63 destinazioni in programma per quest’estate da/per Olbia.Il riavvio dei collegamenti da parte di Volotea è stato celebrato attraverso uno scambio simbolico di bandiere e doni tra agli aeroporti collegati, per il tramite degli equipaggi della compagnia aerea. La bandiera dei quattro mori ha sventolato oggi negli aeroporti di Verona, Bergamo e Torino, accompagnata da un cesto di prodotti tipici sardi offerti da karasardegna. Nello scalo di Olbia, invece, hanno sventolato le bandiere della città di Verona, dello scalo di Bergamo e della regione Piemonte.Lo scambio delle bandiere verrà esportato anche fuori dai confini nazionali con la ripartenza dei collegamenti extra-domestici in programma dal 25 giugno.