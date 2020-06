Ripresa graduale delle attività ambulatoriali a Olbia, la Assl raccomanda alcune cautele agli utenti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

In seguito all’emergenza Coronavirus tutta l’attività non urgente era stata bloccata, ed erano state garantite le visite urgenti e le consulenze in telemedicina, ora però, sulla base delle indicazione della Ats, la Assl di Olbia ha avviato un processo che coinvolge tutti i suoi specialisti che consentirà, nel breve periodo, di riprendere tutta l’attività ambulatoriale.Diabetologia, Serd e Consultori hanno riaperto i loro ambulatori alle visite che però d’ora in avanti, ad eccezione delle urgenze, dovranno essere tutte prenotate anticipatamente.Al fine di rallentare la diffusione del Virus sono infatti necessarie alcune importanti raccomandazioni:- gli utenti dovranno accedere alla struttura muniti di mascherina, mentre all'ingresso verrà fornito il gel alcolico per la sanificazione delle mani.- In questa fase, è fondamentale che l'utenza contribuisca, con il grande senso di responsabilità già dimostrato, al rispetto delle precauzioni di sicurezza necessarie per salvaguardare la salute pubblica: per questo è necessario il rispetto dell’orario degli appuntamenti, si chiede infatti di non presentarsi in ritardo, ma neanche con largo anticipo (superiore ai dieci minuti), così da evitare assembramenti, infatti, non sarà possibile una sosta prolungata nelle sale d’attesa.- Agli ingressi delle strutture sanitarie verrà effettuato un triage con compilazione di un modulo anamnestico (a seconda del servizio, 24-48 ore prima della visita il paziente viene contattato dagli operatori sanitari che avviano telefonicamente l’anamnesi, così da accelerare i tempi di registrazione nella giornata della visita), che si completa con la misurazione della temperatura corporea all’ingresso della struttura sanitaria.Consultori FamiliariArzachenatel. 0789 552601La Maddalenatel. 0789 737050Olbia- Ostetriche e ginecologhetel. 0789 552680- PediatraTel. 0789 552681- PsicologaTel. 0789 552403- Assistente SocialeTel. 0789 552428Tempio Pausania- Ginecologo e ostetricheTEL. 079/678330- PediatraTEL. 079/678214- PsicologaTEL. 079/678250- Assistente socialeTEL:079/678302Servizio di DiabetologiaDove possibile si proseguirà con le televisite, per il resto invece si effettueranno le visite in ambulatorio, ma il percorso individuale verra’ concordato tra specialista e paziente.Tel. 0789552418Servizio Dipendenze (Ser.D)Il servizio, che nella fase di emergenza ha comunque garantito le urgenze e la distribuzione dei farmaci, sta riprendendo gradualmente con i colloqui, le verifiche dei piani terapeutici e anche con le riunioni dei vari gruppi che, in questa fase, si terranno in spazi all'aperto.Servizi per le dipendenzeOlbiatel. 0789 552296 - 869Tempio Pausaniatel. 079 678334