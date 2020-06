Carenze di pediatri all'ospedale di Tempio Pausania, disagi e riorganizzazione del reparto

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Ats vista l’impossibilità di acquisire, nell’immediatezza, degli specialisti in Pediatra, dalla giornata di oggi è costretta, suo malgrado e per un breve periodo, a riorganizzare l’attività dell’Unità operativa di Pediatria dell’ospedale “Paolo Dettori” di Tempio Pausania.(che già coprono due turni settimanali), in attesa dell’espletamento della selezione pubblica, la cui scadenza è fissata per il 30 giugno 2020, la Ats - Assl di Olbia, di concerto con la Direzione medica e i professionisti dell’unità operativa di Pediatria di Tempio, è costretta, per un breve periodo, a riorganizzare l’attività del reparto nell’arco delle 12 ore.La Direzione della Ats - Assl di Olbia si scusa con l’utenza per il disagio che questa decisione comporterà, ma assicura che sta cercando di fare quanto possibile per risolvere, in tempi brevi, l’ormai cronica carenza di Pediatri.e ancora in corso, dalla precedente selezione, pubblicata il 27 novembre 2019, nessuno dei professionisti risultati idonei aveva accettato l’incarico per la Assl di Olbia.