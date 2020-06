Precipita in mare con l'auto a Olbia, 75enne salvato e trasportato in ospedale con l'elicottero

OLBIA. E' finito con la sua auto in mare dalla banchina di Cala Saccaia questo pomeriggio a Olbia. Il conducente un 75enne è stato tirato fuori dall'autovettura e soccorso dal personale del 118. L'episodio si è verificato intorno alle 15 quando l'uomo alla guida della sua auto, per cause ancora da accertare, è precipiatato dalla banchina in mare. I primi soccorsi sono arrivati da alcuni passanti che si sono tuffati per estrarre l'uomo e riportarlo a riva.







L'uomo è stato a quel punto stabilizzato e trasportato dal servizio di elisoccorso del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro in gravi condizioni. In azione la squadra operativa del distaccamento di Olbia Basa con il gruppo dei sommozzatori dei vigili del fuoco e l'appoggio dell'elicottero del 115 Drago 63. Gli operatori hanno verificato che non ci fossero altre persone in mare e recuperato l'auto. Presenti anche i carabinieri, vigili urbani e gli uomini della capitaneria di porto.













