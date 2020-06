Due auto distrutte dalle fiamme a Olbia, in azione i vigili del fuoco ***VIDEO***

Una Range Rover Evoque e una Mercedes Classe A in fiamme alle prime luci dell'alba a Olbia. L'episodio si è verificato stamattina intorno alle 5 quanto la sala operativa dei vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto una richiesta di intervento in via Strasburgo, una traversa di viale Aldo Moro. Sul posto sono state inviate due squadre del distaccamento di Olbia che hanno spento l'incendio. Una delle due auto una Range Rover Evoque è andata completamente distrutta, mentre la seconda auto una Mercedes classe A è stata parzialmente bruciata. Ingenti i danni anche alla facciata di un supermercato. Non si esclude il dolo. Sul posto presenti polizia di stato e carabinieri. Le indagini sono in corso.

