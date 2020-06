Incendio questa notte vicino a Porto Pollo a Palau, in fumo un ettaro di terreno ***VIDEO***

Circa un ettaro di terreno è andato in fumo nella notte a pochi passi dal bivio di Porto Pollo nel comune di Palau. L’episodio si è verificato intorno all’1.15 di stanotte quando la sala operativa dei vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto la chiamata di emergenza e ha inviato sul posto la squadra di Arzachena. Gli uomini del 115 sono stati impegnati per circa un’ora nelle operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza della zona. Sul posto anche la protezione civile e gli uomini del corpo forestale per i rilievi del caso al fine di ricostruire la dinamica dell’episodio. Nessuna persona coinvolta.

