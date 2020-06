Questa sera in aeroporto a Olbia si parlerà del futuro del turismo e della stagione 2020

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Geasar, società di gestione dell’Aeroporto di Olbia, con la collaborazione dell’Assessorato del Turismo della Regione Sardegna, organizza per oggi 30 Giugno alle 18, un webinar denominato “Olbia Airport Off-Block, Summer 2020 e scenari per il futuro”.Oltre alla presentazione del Network Summer 2020 dell’Aeroporto di Olbia, l’evento ha l’obiettivo di analizzare insieme alle principali compagnie aeree e agli operatori turistici le prospettive di ripartenza del settore e del trasporto aereo, oltreché ipotizzare possibili strategie per il rilancio della destinazione.Il programma prevede una diretta sul canale Facebook @OlbiaAirport, sul sito www.geasar.it e sul canale youtube dell’aeroporto di Olbia.L’evento, moderato dal giornalista del Corriere della Sera esperto di aviation e tecnologia Leonard Berberi, vedrà la partecipazione di:Silvio Pippobello: Amministratore Delegato Geasar S.p.A.Mario Garau: Routes Development Manager Geasar S.p.A.Daniela Candido: Direttore ENAC Aeroporti SardegnaGiorgio Todde: Assessore ai Trasporti Regione SardegnaGianni Chessa: Assessore Turismo Regione SardegnaPaolo Manca: Presidente Federalberghi SardegnaNicola Monello: Presidente Confindustria Centro Nord Sardegna Sezione TurismoAgostino Cicalò: Presidente Camera di Commercio NuoroGiacomo del Chiappa: Docente di Marketing Università di SassariGiulio de Carli: Founder & Managing Partner, OneWorksTra le compagnie aeree presenti: Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy Volotea, Lorenzo Lagorio Country Manager Italy easyjet, Andrea Benassi, Network and Flight planning vice president Alitalia, Marzio Scamolla country manager Italia S7.