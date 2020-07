Un 49enne olbiese arrestato questo pomeriggio per detenzione di droga ai fini di spaccio

Si tratta di due distinte operazioni, seppure inserite nella medesima attività di contrasto: nella prima i Carabinieri della Stazione di Olbia Centro, durante un servizio di osservazione, hanno notato movimenti sospetti in ingresso e in uscita da casa in via Barcellona.







La perquisizione domiciliare ha fatto in modo di rinvenire 26 piante di marijuana, 225 grammi di sostanza da taglio, 50 grammi di marijuana, 3 grammi di hashish, 82 bustine per il confezionamento, 3 bilancini di precisionee e 1.950 euro in contanti, provento dell'attività illecita, il tutto di proprietà di un disoccupato 49enne di Olbia, già gravato di numerosi precedenti specifici. L'uomo è stato arrestato e ristretto in camera di sicurezza in attesa della direttissima di domani, a disposizione dell'autorità giudiziaria di Tempio Pausania.

