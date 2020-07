Un minorenne di Palau in arresto per possesso di droga ai fini di spaccio

Non si ferma la lotta alla diffusione degli stupefacenti nel territorio di competenza del Reparto Territoriale, che vede Olbia quale centro di smercio nodale per tutta la Gallura. Il minore tratto in arresto è stato trasferito a Sassari e affidato ai servizi minorili del dipartimento giustizia minori.



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La seconda operazione dei militari, questo pomeriggio, vede come protagonista un ragazzo, che aveva eluso il controllo dei Carabinieri della Sezione Operativa fuggendo all'interno del parco Fausto Noce. Il minoerenne, originario di Palau, è stato rintracciato ed arrestato poichè all'interno dell'abitazione dove convive con i genitori, sono stati ritrovati 83 grammi di marijuana, 2 grammi di cocaina e 1.350 euro in contanti, anche questo provento dell'attività illecita, mentre il suo amico, un coetaneo, con lui ieri, è stato segnalato alla prefettura poiché in possesso di 0,6 grammi di marijuana.