Il Festival del cinema di Tavolara compie 30 anni e si regala un'edizione "speciale"

, si prepara a festeggiare la 30a edizione con una formula “speciale” che tiene conto dell’emergenza sanitaria ma non rinuncia a celebrare ancora una volta, in forma distanziata e contenuta, la bellezza dell’isola che ospita l’arena cinema più bella del mondo.Venerdì 17 luglio ore 21:30 sempre a Porto San Paolo in Piazzetta Gramsci verrà proiettato La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek accompagnato dalla sua interprete Jasmine Trinca, da sempre protagonista delle notti di “Una notte in Italia”.Sabato 18 luglio ore 21:30 ritorna in scena l’Isola di Tavolara con il film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, premiato dal SNGC come Film Nastro dell’anno 2020 e il cui interprete, Elio Germano, ha trionfato al festival di Berlino. Il bellissimo film sul pittore Ligabue è uscito nei cinema due giorni prima del lockdown e la sua vita è stata bruscamente interrotta, ma tornerà nelle sale a fine agosto. Il festival di Tavolara ha scelto di proiettarlo per celebrarne in anteprima la “rinascita” in sala. Un segnale forte di ritorno alla “nuova" normalità sottolineata dalla presenza del regista.L’evento “Una notte in Italia” si conclude Domenica 19 luglio ore 21:30 sempre sull’Isola di Tavolara con la proiezione de La dolce vita il capolavoro di Federico Fellini, un omaggio per i 100 anni dalla nascita del grande maestro del cinema italiano e mondiale.Gli Incontri di cinema, condotti anche quest’anno da Geppi Cucciari si svolgeranno all’Hotel Ollastu, la mattina alle ore 10:30.Il 17 luglio, Geppi Cucciari incontra Antonello Grimaldi, regista, sceneggiatore e importante protagonista della storia del festival.il 18 luglio, Piera Detassis e Geppi Cucciari incontrano Jasmine Trinca, vincitrice quest’anno del premio David come migliore attrice protagonista per il film La Dea Fortuna.il 19 luglio Piera Detassis, Stefania Ulivi, giornalista del Corriere della Sera, e Geppi Cucciari dialogano con Giorgio Diritti.Il Festival di Tavolara gode del sostegno di Regione Sardegna, assessorati alla cultura e del turismo, Fondazione di Sardegna, Comune di Olbia, Comune di Loiri -Porto San Paolo, Ministero per l’ambiente e la tutela del territorio, Area Marina Protetta di Tavolara - Punta Coda –Cavallo, Centro Cinema Città di Cesena, Moys, Marina di Olbia, Ristorante da Tonino, il re di Tavolara, e delle cantine delle vigne di Piero Mancini.Tutte le proiezioni saranno a pagamento con l’attribuzione di un posto assegnato, ingresso euro 2,00 più prevendita, i biglietti saranno disponibili on line presso il sito www.cinemaolbia.it. La manifestazione si svolgerà in ottemperanza a tutte le prescrizioni sanitarie relative al distanziamento e alla sanificazione degli ambienti. Non saranno ammesse in platea persone sprovviste di biglietto.