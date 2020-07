Santa Teresa Gallura, a fuoco alcuni cavi interrati: in azione i vigili del fuoco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 8 di ieri mattina i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in via del Porto a Santa Teresa di Gallura per l'incendio di alcuni cavi elettrici interrati di media tensione elettrica (15000 volt) dell'Enel. Dopo aver spento le fiamme si è provveduto a mettere in sicurezza la zona, permettendo così alle squadre Enel di ripristinare la tensione elettrica. Sul posto Corpo Forestale, Protezione Civile e Carabinieri.